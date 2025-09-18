100 Jahre Kirchenchor Unterrabnitz: „Der Teufel erträgt keine Musik“

In der katholischen Pfarrgemeinde Unterrabnitz gibt es heuer gleich mehrfachen Grund zum Feiern: Die Pfarrkirche feiert ihr 600-jähriges Jubiläum und der Kirchenchor einen runden Hunderter. Gewürdigt wird dieses besondere Kirchenjahr auch mit dem Buch „Eine Kirche auf einem Berg“ von Otto Fruhmann.

„Wer singt, betet doppelt“, wird Kirchenvater Augustinus immer wieder gerne zitiert. Auch Martin Luther sah im Gesang in der Muttersprache einen wesentlichen Bestandteil der Reformation. In Unterrabnitz lassen Niederschriften den Schluss zu, dass der erste Kirchenchor bereits im Jahr 1925 gegründet wurde.

Mitte der 1990er Jahre entstand der „Rabnitzer Männerchor“ unter der Leitung von Franz Flasch, der vor allem beim Neujahrssingen in Unterrabnitz und Schwendgraben auftrat. Auch hier liegt die Leitung mittlerweile bei Thomas Frühstück.

2010 erfolgte eine Modernisierung: Der Kirchenchor trat fortan als „Ramaza Singkreis“ auf, Obfrau wurde Rosa Brandl. Ein besonderer Auftritt war das Adventsingen am 8. Dezember 2024 in der Evangelischen Kirche Lutzmannsburg.

Vielfalt mit Ensembles

Seit seinem Amtsantritt 2012 hat Thomas Frühstück zahlreiche musikalische Initiativen gesetzt. Mit Jugendlichen gründete er die „Ramaza Rhythmikgrupp´n“, die seither den kirchlichen Jahreslauf instrumental bereichert. 2016 formte er zudem ein Vocalensemble aus Sängerinnen und Sängern der Filiale Schwendgraben, das sowohl kirchliches als auch weltliches Liedgut pflegt.

Glücklich darf sich die Kirchengemeinde schätzen, auf eine Reihe engagierter Kantoren und Chorleiter zurückblicken zu können – von Michael Schütz über Franz Flasch bis zu Thomas Frühstück. Passend dazu ein Zitat aus der Kirchenzeitung der Diözese Linz: „Der Teufel erträgt keine Musik.“