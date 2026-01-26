Pet to Pet verarbeitete 2025 1,34 Milliarden Flaschen

Für die „Pet to Pet Recycling Österreich GmbH“ war 2025 ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr: Rund 1,34 Milliarden Getränkeflaschen wurden von dem Unternehmen mit Sitz in Müllendorf verarbeitet. Es dürfte nicht zuletzt der Einführung des Einwegpfandsystems zu verdanken sein, dass „Pet to Pet“ mit 33.675 Tonnen recycelten Material einen neuen Rekordwert erreicht hat.

„Die Umstellung führte zu einer kräftigen Steigerung der Verarbeitungsmenge“, sagt auch „Pet to Pet“-Geschäftsführer Christian Strasser. Gegenüber 2024 wurde ein Plus von sieben Prozent verzeichnet.

Im zweiten Halbjahr 2025 habe jedoch eine merkbare Kaufzurückhaltung eingesetzt. „Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit erwarten wir die Rückkehr zur Ausgangslage, wie das auch in anderen Märkten bereits der Fall war“, gibt sich Strasser zuversichtlich.