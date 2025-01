"Pet to Pet" recycelte 2024 in Müllendorf mehr als eine Milliarde Flaschen

Die PET to PET Recycling Österreich GmbH mit Sitz im burgenländischen Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat im vergangenen Jahr rund 1,25 Mrd. Getränkeflaschen recycelt.

31.354 Tonnen wurden damit im Bottle-to-Bottle-Kreislauf gehalten, was im Vergleich zu 2023 einen Rückgang von 2,8 Prozent bedeutet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Für heuer sind Anpassungen an das mit Jahresbeginn eingeführte Pfandsystem geplant.