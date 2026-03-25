Jubiläum im Burgenland: Post bringt besonderes Sammlerstück

Die Marke zeigt einen zentralen Ausschnitt der religiösen Theateraufführung. Im Mittelpunkt steht Jesus , umgeben von weiteren biblischen Figuren. Im Hintergrund ist die Naturkulisse des Steinbruchs St. Margarethen zu sehen.

Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Passionsspiele St. Margarethen gibt die Österreichische Post eine Sonderbriefmarke heraus. Die ersten Passionsspiele wurden im Jahr 1926 veranstaltet.

Gestaltet wurde die Sonderbriefmarke von Roland Vorlaufer. Sie hat einen Nennwert von 1,25 Euro und erscheint in einer Auflage von 170.000 Stück. Erhältlich ist sie in allen Postfilialen sowie beim Sonderpostamt am 27. März im Haus Bethanien in St. Margarethen.

Die Passionsspiele wurden erstmals 1926 am Bauernhof der Familie Unger aufgeführt. Seit 1961 finden sie alle fünf Jahre im Römersteinbruch statt.

In diesem Jahr werden die Aufführungen von 23. Mai bis 12. Juli jeweils an den Wochenenden stattfinden.