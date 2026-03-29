Passionskrippe in Jois: Wiederauferstehung einer Tradition

Im Wikipedia-Eintrag mit dem Titel „Fastenkrippe“ findet sich folgender Satz: „Heutzutage findet man kaum noch Osterkrippen, weder in Kirchen noch in privatem Gebrauch, nur noch vereinzelt in Museen.“ Der Beitrag im Internetlexikon sollte aktualisiert werden. Denn in Jois kann eine Osterkrippe bestaunt werden, vor zwei Jahren wurde sie fertiggestellt. Und sie steht nicht in einem Museum, sondern in der örtlichen Friedhofskapelle. Ein Brauchtum aus dem Mittelalter wurde hier wiederbelebt.

Analog zur Weihnachtskrippe, die Jesu Geburt zeigt, dreht sich die Passionskrippe um seinen Tod. 41 rund 20 Zentimeter große Holzfiguren, handgeschnitzt von einem Südtiroler Künstler, zeigen in mehreren Szenen die Ereignisse der Karwoche und Stationen des Kreuzwegs. Die Steine für das Szenenbild stammen aus der Region. Auf Reliefs links und rechts der Krippe sieht man den Einzug Jesu Christi in Jerusalem und das letzte Abendmahl. Über der Szenerie thront eine einen Meter hohe Figur des Auferstandenen.

Südtiroler Vorbild Diese öffentlich zugängliche Osterkrippe ist einzigartig im Burgenland. Dass es sie gibt, ist dem 90-jährigen Joiser Geistlichen Franz Hillinger zu verdanken.

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Als im Jahr 2020 im Gemeinderat der Beschluss fiel, die Friedhofskapelle zu renovieren, setzte sich der Monsignore für die Anschaffung einer Passionskrippe ein: „Ich war in Südtirol in einem Museum, dort habe ich mir alte Krippen aus der Barockzeit angeschaut. Das war die Vorgabe. Als die Kapelle renoviert worden ist und man aus einer Abstellkammer wieder einen sakralen Raum machen wollte, habe ich den Vorschlag gemacht, dass man eine dauerhafte Passionskrippe hereinstellt“, erzählt Pfarrer Hillinger dem KURIER in der kleinen Kapelle.

Frage der Finanzierung Zur Freude des Priesters in „Unruhestand“ (er leitet nach wie vor Gottesdienste in Weiden am See und Neusiedl am See) stimmte der Gemeinderat zu. Blieb noch die Finanzierung zu klären: Rund ein halbes Jahr arbeitete der Künstler an der Passionskrippe, sie kostete rund 40.000 Euro. Franz Hillinger startete eine Spendenaktion, der Pfarrer freute sich über zahlreiche Unterstützer. Einen Teil der Kosten für sein Passionsprojekt übernahm der 90-Jährige selbst.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Paul Haider Passionskrippe in der Friedhofskapelle Jois Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Paul Haider Friedhofskapelle Jois Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Paul Haider Passionskrippe in der Friedhofskapelle Jois Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Paul Haider Passionskrippe in der Friedhofskapelle Jois Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Paul Haider Passionskrippe in der Friedhofskapelle Jois Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Paul Haider Passionskrippe in der Friedhofskapelle Jois Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Paul Haider Passionskrippe in der Friedhofskapelle Jois Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Paul Haider

Die Krippe besucht er seit der Fertigstellung regelmäßig und zeigt sie Interessierten. „Sie ist ja – wie soll ich sagen – zumindest im Burgenland einmalig. Und sie ist dauerhaft. Viele Leute kommen auch immer wieder vorbei, und auch Schulklassen können sie anschauen.“ Genauso einmalig wie die Passionskrippe ist die Geschichte der Kapelle, in der sie steht. Sie wurde im Jahr 1679 vom Erbauer Johann Frombelt als Familien-Grabkapelle angelegt – damit ist sie sogar älter als die wenige Schritte entfernte barocke Pfarrkirche, die im Jahr 1770 fertiggestellt wurde.

Fakten 1679 wurde die Kapelle am Joiser Friedhof von Johann Frombelt als Familien-Grabkapelle errichtet und ist damit älter als die Pfarrkirche (1770). Seit der Fertigstellung der Renovierung der Kapelle vor zwei Jahren ist die Passionskrippe hier ausgestellt. Sie ist frei und kostenlos zugänglich, die Kapelle ist täglich geöffnet. Die Passionskrippe mit ihren 41 handgeschnitzten Figuren hat rund 40.000 Euro gekostet. Finanziert wurde sie durch Spenden. Franz Hillinger: Der gebürtige Joiser (Jahrgang 1935) wurde 1961 zum Priester geweiht und wirkte u. a. in Neudörfl, Purbach und Breitenbrunn.

In der Zeit des Kirchenbaus soll die Kapelle der Joiser Bevölkerung als Ersatzkirche gedient haben. Doch im Laufe der Jahre geriet die sakrale Bedeutung des Gebäudes in Vergessenheit.

Kapelle als Abstellkammerl Zuletzt hatte die Gemeinde Jois die Friedhofskapelle als Lagerraum für Pflegebetten verwendet. Doch nachdem 2020 der Beschluss zu Renovierung in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt gefallen war, wurde vieles wieder hergestellt – unter anderem verloren geglaubte Deckenfresken.