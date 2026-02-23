Bruckneudorf: Spatenstich für neue Kirche

Mit einem feierlichen Spatenstich ist am Sonntag der Bau einer neuen Pfarrkirche am Hauptplatz von Bruckneudorf gestartet. Für Diözese und Land ist das Projekt ein sichtbares Zeichen der Zusammenarbeit.

Hans Peter Doskozil (SPÖ) betonte beim Festakt die „gute Partnerschaft zwischen der Diözese Eisenstadt und dem Land Burgenland“, die sich im Kirchenbau widerspiegle. Während andernorts Gotteshäuser geschlossen oder verkauft würden, entstehe im Burgenland eine neue Kirche – „ein schönes Signal“, so der Landeshauptmann.

Auch Ägidius Zsifkovics, seit 2010 Diözesanbischof der Diözese Eisenstadt, sprach von einem „historischen Moment“ für Gemeinde, Land und Diözese. Der Neubau sei ein Hoffnungszeichen für die Zukunft. Die Kirche solle ein Ort der Gemeinschaft sein.