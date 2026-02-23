Bruckneudorf: Spatenstich für neue Kirche
Zusammenfassung
- Mit einem Spatenstich begann der Bau einer neuen Pfarrkirche am Hauptplatz von Bruckneudorf als Zeichen der Zusammenarbeit von Diözese und Land.
- Die neue Kirche soll als architektonischer Mittelpunkt und Ort der Gemeinschaft das Zentrum der Gemeinde stärken; die Bauzeit beträgt 18 bis 20 Monate.
- Das Mattersburger Kreuz findet künftig als besonderes geistliches Zeichen einen festen Platz in der neuen Kirche.
Mit einem feierlichen Spatenstich ist am Sonntag der Bau einer neuen Pfarrkirche am Hauptplatz von Bruckneudorf gestartet. Für Diözese und Land ist das Projekt ein sichtbares Zeichen der Zusammenarbeit.
Hans Peter Doskozil (SPÖ) betonte beim Festakt die „gute Partnerschaft zwischen der Diözese Eisenstadt und dem Land Burgenland“, die sich im Kirchenbau widerspiegle. Während andernorts Gotteshäuser geschlossen oder verkauft würden, entstehe im Burgenland eine neue Kirche – „ein schönes Signal“, so der Landeshauptmann.
Auch Ägidius Zsifkovics, seit 2010 Diözesanbischof der Diözese Eisenstadt, sprach von einem „historischen Moment“ für Gemeinde, Land und Diözese. Der Neubau sei ein Hoffnungszeichen für die Zukunft. Die Kirche solle ein Ort der Gemeinschaft sein.
Herzstück des neuen Ortszentrums
Die neue Kirche entsteht bewusst im Zentrum der Gemeinde und soll architektonischer Mittelpunkt des neu gestalteten Hauptplatzes werden. Bürgermeister Gerhard Dreiszker (SPÖ) sprach von einer wichtigen Aufwertung: Erstmals verfüge Bruckneudorf über einen eigenen Hauptplatz – die Kirche gebe den Menschen Raum für Begegnung. Die Bauzeit ist mit rund 18 bis 20 Monaten angesetzt.
Mattersburger Kreuz findet neue Heimat
Ein besonderes geistliches Zeichen wird künftig ebenfalls hier beheimatet sein: das sogenannte „Mattersburger Kreuz“. Das von Otto Beckmann gestaltete Kreuz aus der ehemaligen Kapelle des Knabenseminars in Mattersburg war während des Heiligen Jahres im Martinsdom aufgestellt und soll nun dauerhaft in der neuen Kirche von Bruckneudorf seinen Platz finden.
