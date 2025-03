Warum das Parndorfer "Keinkaufszentrum" jetzt eine zweite Chance bekommt

Erste Filiale Österreichs

Damit ist der heimische Handel um einen „Player“ reicher, denn der „Centershop“ in Parndorf wird die erste Filiale der deutschen Kette in Österreich sein. In Deutschland hat „Centershop“ 90 Filialen und mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ende Jänner verkündete das Unternehmen seine Expansionspläne „in die Alpenrepublik“. Die Eröffnung in Parndorf ist für kommenden April geplant.