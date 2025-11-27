Großpetersdorf

Neues Zentrum: OSG startet Bauprojekt im Ortskern

Die OSG plant im Zentrum von Großpetersdorf ein Bauprojekt mit Pflegestützpunkt, betreutem Wohnen und neuen Wohnungen – für mehr Leben im Ortskern.
Im Bezirk Oberwart entsteht in Großpetersdorf ein neues, zukunftsweisendes Bauprojekt der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG). Ziel sei es, im Herzen der Gemeinde einen Ort des Miteinanders zu schaffen, der das Zentrum belebt und gleichzeitig neuen Lebensraum bietet.

Im ersten Bauabschnitt sind ein Pflegestützpunkt des Landes, Seniorenwohnungen im betreuten Wohnen sowie eine Büroeinheit für ein regionales Unternehmen vorgesehen. In einem zweiten Schritt sollen Start- und Familienwohnungen folgen.

Ein besonderes Highlight ist das multifunktionale Gebäude am Hauptplatz, das sowohl architektonischer Blickfang als auch kommunaler Treffpunkt werden soll. Die Planung übernimmt das Architekturbüro BPM unter der Leitung von Gerald Guttmann.

Die OSG betont, dass das Vorhaben Teil einer langfristigen Strategie ist, um Ortskerne zu stärken und die regionale Entwicklung zu fördern. „Statt leerer Gebäude wollen wir lebendige Zentren schaffen“, sagt OSG-Chef Alfred Kollar.

