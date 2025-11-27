Neues Zentrum: OSG startet Bauprojekt im Ortskern

Im Bezirk Oberwart entsteht in Großpetersdorf ein neues, zukunftsweisendes Bauprojekt der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) . Ziel sei es, im Herzen der Gemeinde einen Ort des Miteinanders zu schaffen, der das Zentrum belebt und gleichzeitig neuen Lebensraum bietet.

Im ersten Bauabschnitt sind ein Pflegestützpunkt des Landes, Seniorenwohnungen im betreuten Wohnen sowie eine Büroeinheit für ein regionales Unternehmen vorgesehen. In einem zweiten Schritt sollen Start- und Familienwohnungen folgen.

Ein besonderes Highlight ist das multifunktionale Gebäude am Hauptplatz, das sowohl architektonischer Blickfang als auch kommunaler Treffpunkt werden soll. Die Planung übernimmt das Architekturbüro BPM unter der Leitung von Gerald Guttmann.