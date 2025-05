10.000 Wohnungen der OSG haben die "falsche" Heizung

Hinzu kommt noch ein anderer Brocken, den es zu stemmen gilt: Kollar: „Als ganz eigene Problemstellung haben wir außerdem noch rund 2.500 Wohnungen mit Stromheizungen. Diese Wohnungen haben ja keine Heizkörper in dem Sinn, also keine Leitungen. Da sind unsere Techniker zusätzlich gefordert, Pläne für eine grüne Zukunft zu entwickeln. Wir haben im Burgenland die größten Wohnungsbestände. Die Umstellung auf erneuerbare Energien wird also ein Mammutprojekt, keine Frage. Da sprechen wir von vielen Millionen im dreistelligen Bereich.“

Der Siedlungsgenossenschaft steht also auf der Reise zum Ausstieg aus fossilen Heizungen in den kommenden 15 Jahren ein Mammutprojekt bevor. OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar kennt die genauen Zahlen: „Wir haben aktuell rund 7.300 Wohnungen und Reihenhäuser, in denen mit Gas geheizt wird. Fünf unserer Wohnhäuser im Land werden sogar noch mit Öl geheizt.“

Geschäftsführer Alfred Kollar dazu: „Die Nachfrage nach Strom von der eigenen PV-Anlage am Dach ist ehrlicherweise nicht so hoch, wie wir uns das gewünscht hätten. Nur knapp die Hälfte aller Mieter, die in einem Objekt mit PV-Anlage wohnen, beziehen auch tatsächlich den Strom davon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Da müssen wir in Zukunft noch viel Informationsarbeit leisten, um unseren ,Green Way‘ auch in den Köpfen unserer Mieterinnen und Mieter zu verankern. Nämlich zu vermitteln: Ja, die Miete ist aufgrund der damit verbundenen Baukosten zwar etwas höher, aber unterm Strich lebt man übers Jahr günstiger, weil die Energiekosten niedriger sind.“

Pilotprojekt in Wolfau

Erste Maßnahmen zum geplanten Umstieg auf erneuerbare Energien setzt man bei der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft bereits jetzt. In einem Wohnhaus in der Gemeinde Wolfau gehen die Planungen für die Umstellung von Stromheizung auf Wärmepumpe bereits in die Endphase.