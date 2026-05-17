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Unfall

Schwerer Crash in Oberwart: Bergung mit Kran nötig

Drei Fahrzeuge waren in eine Kollision verwickelt, eine Person wurde verletzt. Die Ursache ist unklar.
17.05.2026, 12:06

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Mehrere Feuerwehrleute sichern ein beschädigtes Auto neben einem Einsatzfahrzeug auf einer Landstraße.

Zusammenfassung

  • Drei Pkw kollidierten am Samstagabend in Oberwart.
  • Eine Person wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
  • Die Unfallursache ist noch unbekannt, Fahrzeuge wurden mit Kran geborgen.

Im burgenländischen Oberwart sind am Samstagabend drei Pkw zusammengestoßen, eine Person wurde dabei verletzt und nach der Erstversorgung in die Klinik Oberwart gebracht.

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Dies teilte die Stadtfeuerwehr mit. Die Unfallursache war vorerst noch ungeklärt.

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Die beschädigten Fahrzeuge mussten mithilfe eines Krans geborgen werden.

Oberwart
Agenturen, haipa  | 

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