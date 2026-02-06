Streit um 400.000-Euro-Darlehen: Jetzt kontert der Inform-Chef

Von Gernot Heigl Auf schwere Vorwürfe der Oberwarter SPÖ wegen eines nicht zeitgerecht rückbezahlten 400.000-Euro-Darlehens folgt nun der Konter: Der Geschäftsführer der gemeindeeigenen „Inform Events GmbH“ präsentiert Zahlen und berichtet über Investitionen und Perspektiven. Die vollständige Rückzahlung des von der Stadtgemeinde Oberwart gewährten Darlehens an seine 100-prozentige Tochter „Inform Events GmbH“ war durch einen Gemeinderatsbeschluss terminisiert mit 31. Dezember 2025. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Gesellschaft aber lediglich einen Betrag von 20.000 Euro überwiesen.

Über die fehlenden 380.000 Euro forderte die SPÖ volle Aufklärung. Zu dieser kam es nun bei einer Sitzung der Stadträte, zugleich Eigentümervertreter, durch Geschäftsführer Roland Poiger. Dabei räumte der Unternehmensleiter ein, dass aufgrund einer schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung im Herbst 2025 diese Tilgung „nicht im geplanten Ausmaß“ erfolgen konnte, die Restzahlung jedoch heuer umgesetzt wird.

Umbau und Trampoline Das 400.000-Euro-Darlehen sei aber „nicht für laufende Betriebskosten, sondern für investive Maßnahmen verwendet worden“, so Poiger. Aufgelistet wurden Verbesserungen bei den Messehallen, Um- und Neubauten von Lagerflächen sowie Betriebsausstattung der im Dezember 2024 eröffneten Trampolinhalle „StarJump“. Somit sei das Geld „dauerhaft im Gebäude verankert“ und erhöhe den Wert des gesamten Areals.

In Anbetracht dessen, dass die Inform Events GmbH im vergangenen Jahr ein positives operatives Ergebnis von rund 585.000 erreicht hat, bestätige das die Entscheidung der Stadtführung, das Messegelände wieder selbst zu bewirtschaften und weiterzuentwickeln, resümierte der Geschäftsführer. Die Eigentümervertreter stellten im Rahmen der Sitzung dann auch gleich die Weichen für dringend notwendige Investitionen für 2026.

Geplant ist unter anderem die Dachsanierung der Halle 1. Abseits struktureller Maßnahmen muss künftig, als wichtiger Teil der Gesamtstrategie, die Auslastung des Messegeländes gesteigert werden.