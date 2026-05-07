Brand in Oberwart: Gebäude teilweise zerstört
Ein intensiver Brandeinsatz hat am Mittwoch die Einsatzkräfte in Oberwart gefordert. Gegen 15.30 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr zu einem Zimmerbrand der Alarmstufe B2 in die Andreas-Hofer-Gasse alarmiert. Beim Eintreffen drang dichter schwarzer Rauch aus einem leerstehenden ehemaligen Bürogebäude.
Zunächst leitete die Feuerwehr einen Außenangriff ein. Nachdem Hinweise eingegangen waren, dass sich möglicherweise noch Personen im Gebäude befinden könnten, wurde die Menschenrettung priorisiert. Ein Atemschutztrupp durchsuchte das Objekt, konnte jedoch keine Personen vorfinden.
Anschließend wurde die Brandbekämpfung im Innenangriff fortgesetzt. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Der betroffene Bereich des Gebäudes wurde jedoch vollständig zerstört.
Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache ist derzeit unklar und wird von Brandermittlern untersucht.
Während der laufenden Nachlöscharbeiten wurde die Stadtfeuerwehr gemeinsam mit Rettung und Polizei zu einem weiteren Einsatz alarmiert. In der Steinamangererstraße kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurden zwei Personen unbestimmten Grades verletzt.
Die Feuerwehr rückte mit zusätzlichen Kräften zum Paralleleinsatz aus.
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