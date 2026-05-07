Brand in Oberwart: Gebäude teilweise zerstört

Ein intensiver Brandeinsatz hat am Mittwoch die Einsatzkräfte in Oberwart gefordert. Gegen 15.30 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr zu einem Zimmerbrand der Alarmstufe B2 in die Andreas-Hofer-Gasse alarmiert. Beim Eintreffen drang dichter schwarzer Rauch aus einem leerstehenden ehemaligen Bürogebäude. Zunächst leitete die Feuerwehr einen Außenangriff ein. Nachdem Hinweise eingegangen waren, dass sich möglicherweise noch Personen im Gebäude befinden könnten, wurde die Menschenrettung priorisiert. Ein Atemschutztrupp durchsuchte das Objekt, konnte jedoch keine Personen vorfinden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © STF Oberwart Brand in Oberwart zerstört Gebäude teilweise. Feuerwehr im Großeinsatz, parallel Unfall mit zwei Verletzten.

Anschließend wurde die Brandbekämpfung im Innenangriff fortgesetzt. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Der betroffene Bereich des Gebäudes wurde jedoch vollständig zerstört. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache ist derzeit unklar und wird von Brandermittlern untersucht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © STF Oberwart Ein Brand in einem leerstehenden Gebäude in Oberwart hat einen Bereich vollständig zerstört.