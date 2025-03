Oberschützen: Ältestes Freibad des Burgenlandes wird saniert

Ebenfalls am Plan: eine neue Kabine für den Bademeister. Winkler: „Dadurch gewinnt die Kantine an Platz und kann ausgebaut werden. Die Arbeiten dazu haben Mitte Februar begonnen, wenn alles nach Plan läuft, sind wir Mitte Mai fertig damit.“

Das Schwimmbecken ist das älteste original erhaltene Segment im Freibad und misst 33 mal 30 Meter, an der tiefsten Stelle vier Meter. „Es wurde damals noch händisch ausgehoben“, weiß der Bürgermeister. Das älteste Freibad des Burgenlandes wurde zuletzt in den 1980er-Jahren saniert. „Nicht aufzusperren war keine Option, also hat sich die Gemeinde dafür entschieden, nur die notwendigsten Sanierungen durchzuführen“, so Ortschef Hans Unger.

Wichtigste Vorgabe dabei: der urige Flair des „Schitza Freibod“ muss erhalten bleiben. „Die knallig blaue Farbe des Wassers wird auch durch die neue Folie gegeben sein. Und auch der Rest, wie beispielsweise die Rutsche und natürlich die beliebten Springtürme bleiben, wie sie sind“, verspricht der Bürgermeister. Starten will man die heurige Badesaison am 29. Mai.