Notrufe: Wenn das Telefon 1.000 Mal am Tag klingelt

Wer im Burgenland einen Notruf wählt, wird mit der Landessicherheitszentrale (LSZ) in Eisenstadt verbunden. Ganz egal, welche Nummer angerufen wird – 122 (Feuerwehr), 144 (Rettung), 141 (Ärztenotdienst), 130 (Landeswarnzentrale) oder 1450 (Gesundheitsberatung) – in der LSZ laufen die Fäden für fast alle Notfälle zusammen. Mit einer Ausnahme: Unter der Nummer 133 landet man nach wie vor direkt bei der Polizei .

Am Freitag hat die LSZ ihre Bilanzstatistik für das abgelaufene Jahr 2024 veröffentlicht. Sie hat beeindruckende Zahlen zu bieten. Allen voran: 325.315. So viele Anrufe wurden im Vorjahr in der Landessicherheitszentrale registriert. Statistisch gesehen hat also jede Burgenländerin und jeder Burgenland 2024 zumindest einmal mit der LSZ telefoniert.

Die hohe Zahl von Anrufen ist zum Teil auch den Unwettern im Sommer geschuldet – zwischen Juni und September 2024 gab es im Burgenland mehr als 6.500 Feuerwehreinsätze.