Totes Baby in Nickelsdorf: Warten auf vierten Verdächtigen

Im Fall des im Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) tot aufgefundenen Neugeborenen wartet die Justiz noch auf die Überstellung eines vierten Verdächtigen aus Rumänien. Drei Frauen, die in Deutschland festgenommen worden sind, befinden sich bereits in Österreich in Untersuchungshaft. Details aus den Vernehmungen wurden auf APA-Anfrage bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht genannt.

Das getötete Baby war am 18. Jänner von Reisenden entdeckt worden. Eine Obduktion ergab, dass das Mädchen lebend geboren und unter Fremdeinwirkung zu Tode gekommen war. Als Todesursache wurde ein Schädel-Hirn-Trauma festgestellt. Mitte Jänner wurden vier Verdächtige festgenommen, darunter auch die erst 17-jährige Mutter des Säuglings. Sie wurde, wie zwei weitere Rumäninnen, in Deutschland ausgeforscht und nach Österreich überstellt.