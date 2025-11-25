Strohballen neben der Autobahn in Flammen: Feuerwehren im Großeinsatz

Ein Strohballenbrand zwischen Neusiedl am See und dem Friedrichshof hat am Sonntag für einen Feuerwehreinsatz nahe der A4 Ostautobahn gesorgt. Entdeckt wurde das Feuer von einem Mitarbeiter einer Windkraftfirma , der die Einsatzkräfte alarmierte.

Der Mann unterstützte die Feuerwehr anschließend mit einem Teleskoplader einer Windradbaustelle, um die Strohballen zu verteilen und die Löscharbeiten zu erleichtern. Unter schwerem Atemschutz und mit Filtermasken löschten die Einsatzkräfte die Flammen.

Da im Bereich des Windparks keine Wasserversorgung vorhanden war, musste ein Tankpendelverkehr eingerichtet werden, um ausreichend Löschwasser bereitzustellen. Nach etwa zwei Stunden waren auch die Nachlöscharbeiten abgeschlossen, die Feuerwehrkräfte konnten wieder einrücken.

Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Im Einsatz standen die Feuerwehr Neusiedl am See mit 17 Mitgliedern und vier Fahrzeugen, die Feuerwehr Weiden am See mit 12 Mitgliedern und drei Fahrzeugen sowie die Polizei mit drei Fahrzeugen. Unterstützt wurden sie von einem Mitarbeiter der Windkraftfirma mit einem Teleskoplader.