Neufelder See: Wasserrettung durch den Hund

Wasserrettung: Ehrenamtliche Arbeit

Die Österreichische Hundewasserrettung (Öhwr) ist eine Einsatzorganisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, mithilfe von Hunden Menschenleben zu retten. Dazu bildet sie Hunde zu Rettungshunden und Menschen zu Rettungshundeführern aus. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Seit 2006 existiert die Österreichische Hundewasserrettung als eigener, verbandsunabhängiger Verein.



Die Österreichischen Wasserrettung Landesverband Burgenland (B.Owr) hat vier Einsatzstellen in Pöttsching, Oggau, Neusiedl am See und Jennersdorf. Etwa 5.200 Einsatzstunden leisteten die ehrenamtlichen Mitglieder 2019 auf dem Neusiedler See, dem Steinbrunner See und dem Neufelder See. Im Vorjahr wurden 130 Rettungsschwimmer im zivilen Sektor ausgebildet und 250 Schwimmausbildungen in verschiedenen Stufen durchgeführt. Bei den Einsätzen der Wasserrettung Burgenland im Vorjahr hatte es keine schweren Verletzungen und keinen einzigen Todesfall gegeben.