Die Jubiläums-Weinkönigin des Burgenlandes heißt Susanne Riepl

Im Mai hat die Golserin ihre Matura an der HBLA für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg (NÖ) bestanden. Sie wolle „Bewusstsein schaffen für die Rolle der Winzerin im Betrieb, sowie für das Qualitätsprodukt Wein selbst“, sagt sie.Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich und Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld gratulierten zur Wahl. „Die Aufgabe der Weinkönigin und der Prinzessinnen ist es, den Bekanntheitsgrad des burgenländischen Weines zu steigern. Vor allem in diesen Zeiten haben die Botschafterinnen der heimischen Winzer eine besonders wichtige Aufgabe. Mit ihrem beispielhaften Auftreten und ihren Kenntnissen werden sie die Werbetrommel für den burgenländischen Wein rühren“, so Berlakovich.