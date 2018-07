Weinköniginnen im Wandel: „Können nicht nur lieb lächeln“

Eine Rolle spielt die Schönheit aber schon – auch in der Wahrnehmung. „Es geht darum, die jugendliche, schlanke, dynamische Seite des Weins zu zeigen“, sagt Reinhard Eder (55), Direktor der Weinbauschule Klosterneuburg, die älteste und größte ihrer Art in Österreich. Aber das sei gut so, findet er. Weil Wein davor mit älteren Männern assoziiert wurde und Wein durch die Königin ein weibliches Gesicht bekam.

Als erstes wurde dieses Amt in Niederösterreich ins Leben gerufen. 1955 hielt Eleonore Selitsch das erste Zepter in der Hand. Seitdem hat sich viel getan. Heute hat die Weinbauschule Klosterneuburg einen Frauenanteil von 30 Prozent. Immer mehr Frauen schlagen den Beruf der Winzerin ein, darunter auch Weinköniginnen.

Ist die Winzerin in der Gesellschaft angekommen? „Unterschiedlich“, meint Katja Silberschneider, Weinkönigin aus der Steiermark. „In unserer Gegend, in der es viele Frauen gibt, wird das nicht hinterfragt. Aber dann gibt es schon Gäste, die verwundert sind, die uns das nicht zuzutrauen scheinen.“

Julia Herzog, österreichische Weinkönigin aus Niederösterreich, fällt ein Erlebnis vor wenigen Tagen ein. „Ich bekam einen Anruf wegen eines neuen Geräts. Und als der Mann meine Stimme hörte, fragte er, ob nicht ein Mann da sei. Wieso er nicht mit mir reden kann, hab ich ihn gefragt. Da war er still.“