Sturz in Wohnhaus: Feuerwehr rettet Patientin

Am Montagnachmittag wurden die Mitglieder der Feuerwehr zu einer Personenrettung in Neufeld alarmiert.

Auslöser war der Sturz einer Person im ersten Obergeschoss ihres Wohnhauses, verbunden mit starken Schmerzen im Bewegungsapparat. Der anwesende Rettungsdienst schloss einen Transport der Patientin im Sitzen aus.