Rettungseinsatz

Sturz in Wohnhaus: Feuerwehr rettet Patientin

Nach einem Sturz musste eine Person in Neufeld über die Drehleiter gerettet werden.
31.03.2026, 08:15

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Ein Feuerwehrfahrzeug mit ausgefahrener Drehleiter steht vor einem Wohnhaus, die Leiter reicht zu einem Fenster im ersten Stock.

Am Montagnachmittag wurden die Mitglieder der Feuerwehr zu einer Personenrettung in Neufeld alarmiert.

Auslöser war der Sturz einer Person im ersten Obergeschoss ihres Wohnhauses, verbunden mit starken Schmerzen im Bewegungsapparat. Der anwesende Rettungsdienst schloss einen Transport der Patientin im Sitzen aus.

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Da das Stiegenhaus zu eng war, wurde der Transport über ein Fenster und die Drehleiter durchgeführt. Nach dem Eintreffen wurde während der Erkundung durch den Einsatzleiter sowie der Absprache mit dem Rettungsdienst die Drehleiter in Stellung gebracht. Zusätzlich wurde die Krankentragenhalterung inklusive Korbschleiftrage aufgebaut.

So brachte die Feuerwehr die Patientin rasch und schonend in den Rettungswagen und ermöglichte eine zeitnahe Einlieferung in ein Krankenhaus.

Eisenstadt Umgebung
kurier.at, PEKO  | 

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