Neuer Vorstand für Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel bestellt

Der neue Vorstand des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel hat sich konstituiert. Zum Vorsitzenden wurde Michael Getzner von der TU Wien gewählt, fünf der sieben Mitglieder sind neu im Vorstand, teilte das Landesmedienservice Burgenland am Dienstag mit. Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne) kündigte dabei auch den Start eines neuen Forschungsprojekts zum Erhalt des Graslands , das mit 1,7 Millionen Euro dotiert ist, an.

Der Vorstand mit seinen sieben ehrenamtlichen Mitgliedern ist für den wirtschaftlichen Erfolg und die inhaltliche Ausrichtung des Nationalparks verantwortlich. Neuer Vorsitzender ist Michael Getzner, Professor für Finanzwissenschaft und Infrastrukturökonomie am Institut für Raumplanung der Technischen Universität Wien. Als seine Stellvertreterin wurde Valerie Zacherl-Draxler gewählt, langjähriges Mitglied im Vorstand. Neue Mitglieder sind neben Haider-Wallner noch Elke Schmelzer, Silvia Pitzl und Werner Falb-Meixner. Dem Vorstand erhalten bleibt Engelbert Jandl.

In den kommenden Jahren stehen im Nationalpark etwa die Adaptierung des Graurinderstalls oder Investitionen in die Infrastruktur an. Schon diesen Herbst startet das neue Interreg-Projekt "Grassland". Im Projekt wird erforscht, wie Grasland-Ökosysteme langfristig erhalten und nachhaltig genutzt werden können.