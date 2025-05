Neuer Master-Studiengang für KI an der Hochschule Burgenland

In dem Studiengang dreht sich um das Thema Künstliche Intelligenz. Als Studiengangsleiter wurde der Experte für Automatisierungstechnik Gernot Steindl gewonnen. „Im Wesentlichen geht es darum, dass wir versuchen aufgrund von Daten bessere Entscheidungen zu treffen. Es ist wichtig zu verstehen, wie die Systeme zu ihren Entscheidungen kommen, um das Vertrauen der NutzerInnen in sie zu erhöhen. Das ist keinesfalls trivial“, schneidet Steindl an, worum es in dem neuen Studiengang gehen wird.

Das berufsbegleitende Masterstudium umfasst vier Semester und wird mit dem akademischen Grad „Master of Science in Engineering – MSc“ abgeschlossen. Wer mit dem Gedanken spielt, sich für den neuen Lehrgang einzuschreiben, sollte sich das recht bald überlegen: Die Anmeldefrist für das nächste Semester dauert nur bis 31. Mai.

Professortitel verliehen Ein Karriere-Highlight hat Friedrich E. Seeber diese Woche erlebt: Der aus Deutschland stammende Jurist lehrt seit fast elf Jahren an der Hochschule Burgenland, seit fünf Jahren im Department Wirtschaft. Seine Lehrschwerpunkte liegen in den Bereichen Medien- und Datenschutzrecht, Vertragsrecht und Rechte am geistigen Eigentum.

© Hochschule Burgenland Friedrich Seeber (2. v. li.) trägt nun den Titel Professor (FH).