Neue Primaria übernimmt Neurologie im Krankenhaus Oberwart

Die Klinik Oberwart hat mit Primaria Barbara Müllauer eine neue Leiterin der Abteilung für Neurologie. Die Südburgenländerin ist mit dem Haus eng verbunden. Bereits ihre Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin sowie zur Fachärztin für Neurologie absolvierte sie hier. Müllauer bringt langjährige klinische Erfahrung und Führungskompetenz mit. Berufliche Stationen führten sie unter anderem in das Therapiezentrum Rosalienhof in Bad Tatzmannsdorf sowie im Rahmen einer Konsiliartätigkeit in das Marienkrankenhaus Vorau. Seit mehreren Jahren ist sie Lektorin an der Hochschule Burgenland im Department Gesundheit und Soziales.

Ein besonderer Schwerpunkt ihrer bisherigen Arbeit liegt in der Schlaganfallmedizin. Über viele Jahre war Müllauer federführend für die Stroke Unit verantwortlich und prägte deren Entwicklung mit. Auch die Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche innerhalb des Hauses war ihr als Oberärztin ein Anliegen. Sie engagierte sich unter anderem im Ernährungskreis sowie im Bereich Antibiotic Stewardship, also beim verantwortungsvollen Einsatz von Antibiotika. Schlaganfälle im Fokus Als neue Primaria will Müllauer die neurologische Versorgung in Oberwart weiterentwickeln. Im Fokus stehen der Erhalt und Ausbau der Schlaganfallversorgung, die Weiterentwicklung des MS-Kompetenzzentrums sowie neurophysiologische Schwerpunkte wie Epilepsie, Bewegungsstörungen und neuromuskuläre Erkrankungen.