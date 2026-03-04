„Neue Eisenstädter“: U-Ausschuss am Mittwoch verspricht Brisanz

In der sechsten Sitzung des Untersuchungsausschusses zur „Neuen Eisenstädter“ (Nebau) am heutigen Mittwoch geht es ans Eingemachte.

Als Zeugen geladen sind Anwalt Johannes Zink, der im Auftrag des Landes die Sonderprüfung zur Nebau durchgeführt hat, und der von ihm dafür beigezogene Sachverständige Herbert Motter. Der ebenfalls geladene Wolfgang Schwetz, Experte fürs Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, ist krankheitshalber entschuldigt.

Die zwischen Mitte Mai 2024 und Oktober 2025 laufende Sonderprüfung ist de facto die inhaltliche Grundlage des Untersuchungsausschusses, der von der SPÖ Mitte Oktober 2025, unmittelbar nach Präsentation des 176-seitigen Prüfberichts, beantragt wurde.