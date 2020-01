NEOS fordern Aufklärung zu Krankenhaus-Neubau in Oberwart

Außerdem solle die Aussage der KRAGES in dem Bericht, dass sie erst Mitte 2014 von ersten Gerüchten über einen Neubau erfahren habe und Ende 2014 über diesen in Kenntnis gesetzt worden sei, geklärt werden. Diese sei nämlich „falsch und unwahr“. Bereits 2013 sei ein Neubau laut Protokollen in einer Generalversammlung sowie in einer Aufsichtsratssitzung der KRAGES und in einer Regierungssitzung Thema gewesen. Am 23. Juli 2014 habe die Landesregierung schon den Neubau beschlossen.

Weiters fordern die NEOS eine begleitende Kontrolle des Projekts durch den Landesrechnungshof, eine quartalsmäßige Regierungserklärung dazu im Landtag sowie einen Quartalsbericht, der online veröffentlicht wird. Die Daten, die man zu der Causa habe, werde man dem Rechnungshof übermitteln, betonte Nationalratsabgeordneter Douglas Hoyos-Trauttmansdorff.