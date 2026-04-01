Nach Hangrutsch: A2 bei Pinkafeld wieder ungehindert befahrbar
Die Südautobahn (A2) ist nach dem Hangrutsch vom vergangenen Dezember bei Pinkafeld (Bezirk Oberwart) nun wieder auf beiden Spuren frei befahrbar. Früher als geplant könne der Abschnitt nach Arbeiten an der Hangsicherung freigegeben werden, erläuterte Asfinag-Projektleiter Gerald Mühl am Mittwoch.
Das trockene Wetter in den vergangenen Wochen habe die Stabilisierung des Dammes, auf dem die A2 in diesem Bereich errichtet wurde, begünstigt.
Die Verzögerungen durch den Wintereinbruch Ende Februar konnten dadurch aufgeholt werden, meinte Mühl.
Rechtzeitig zum Osterreiseverkehr stehen nun wieder jeweils zwei Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung. Parallel laufen die Sanierungsarbeiten noch bis Mitte Juni weiter. Der Hang, der auf einer Länge von 40 Metern rund fünf Meter abgerutscht ist, wird durch weitere Sicherungsmaßnahmen stabilisiert.
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