Nach Hangrutsch: A2 bei Pinkafeld wieder ungehindert befahrbar

Die Südautobahn (A2) ist nach dem Hangrutsch vom vergangenen Dezember bei Pinkafeld (Bezirk Oberwart) nun wieder auf beiden Spuren frei befahrbar. Früher als geplant könne der Abschnitt nach Arbeiten an der Hangsicherung freigegeben werden, erläuterte Asfinag-Projektleiter Gerald Mühl am Mittwoch.

Das trockene Wetter in den vergangenen Wochen habe die Stabilisierung des Dammes, auf dem die A2 in diesem Bereich errichtet wurde, begünstigt.