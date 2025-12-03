Hangrutschgefahr: Sperre der A2 im steirisch-burgenländischen Grenzraum

Die Südautobahn (A2) ist am Mittwochnachmittag im steirisch-burgenländischen Grenzgebiet gesperrt worden, weil im Bereich einer Baustelle ein Hang abzurutschen drohte. Mehrere Kilometer Stau waren die Folge, teilte ein Sprecher des ÖAMTC der APA mit.

Geduld war gefragt

Vor allem die Autofahrer, die sich direkt im betroffenen Gebiet zwischen Pinkafeld und Pinggau befanden, mussten ausharren und konnten zunächst nicht abgeleitet werden. Ein Geologe wurde angefordert, um die Lage zu beurteilen. Geprüft wird unter anderem, ob der Verkehr - betroffen ist die Richtung Graz - auf einer Spur vorbeifahren kann.

Dazukommende Fahrzeuge werden abgeleitet. Zwischenzeitlich war der Stau bis zu sieben Kilometer lang. Die Hangrutschgefahr werde den ÖAMTC jedenfalls noch mehrere Stunden beschäftigen, so der Sprecher.