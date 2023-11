Nach Fahrerflucht: Betrunkener 24-Jähriger mit Drohne im Burgenland entdeckt

Die Amtshandlung fand während einer landesweiten Schwerpunktaktion statt, bei der laut Landespolizeidirektion von Freitagnachmittag bis Samstag in den frühen Morgenstunden 125 Fahrzeuglenker kontrolliert und 88 Alkoholtests durchgeführt wurden. Es gab drei Führerscheinabnahmen. Der höchste Alkoholwert wurde bei einem Autofahrer in Eisenstadt mit 1,78 mg/l (umgerechnet 3,56 Promille) am Alkoholvortestgerät festgestellt. Der anschließend vorgesehene Test mittels Alkomat wurde vom 59-jährigen Lenker verweigert. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.

Bei der Schwerpunktaktion wurden u. a. auch drei Kennzeichen abgenommen. Wegen Geschwindigkeitsübertretungen, die mit Radar festgestellt wurden, erfolgen 366 Anzeigen.

➤ Grüne im Burgenland suchen neue Geschäftsführung