Nach Einbruch Feuer gelegt: 37-Jähriger in Halbturn gefasst

Ein 37-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in ein Haus in Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) eingestiegen, hat Silbermünzen und Bargeld gestohlen und anschließend noch ein Feuer gelegt.

Der Mann konnte wenig später im Ortsgebiet festgenommen werden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Verletzt wurde niemand.

Feuer im Badezimmer gelegt Der Verdächtige gab an, dass er die Kellertür zu dem leerstehenden Einfamilienhaus aufgebrochen hatte. Nachdem er Kästen und Laden durchwühlt und die Beute eingesteckt hatte, setzte er noch das Badezimmer in Brand - wie er meinte, nicht in der Absicht, das ganze Haus anzuzünden.