Künstlerinnenkollektiv fragt am Samstag: "Wo ist Noah?"

In der „Werkstätte für Kunst im Leben“ von Ilse Hirschmann in Müllendorf wird am Samstag eine Gemeinschaftsausstellung des Künstlerinnenkollektivs „Das Ensemble“ eröffnet. Titel der Schau, die bis 6. September zu sehen ist: „Wo ist Noah?“

Die Hausherrin und Organisatorin präsentiert in ihrer Werkstätte in der Müllendorfer Fabriksstraße 8 neben eigenen Werken auch Arbeiten von Andrea Trabitsch, Fria Elfen, Eef Zipper, Annelie Wagner und Gudrun Kainz.

Bei der Vernissage um 18 Uhr spricht Regina Petrik, Generalsekretärin der Katholischen Aktion und frühere Klubchefin der Grünen im Landtag, einleitende Worte. Anschließend führen die Künstlerinnen durch die Ausstellung.