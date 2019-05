Mordprozess: 32-Jähriger soll Pensionistin erstochen haben

Als gefährlich eingestuft

Staatsanwältin Verena Strnad schilderte in ihrem Eingangsplädoyer den Tathergang. Der Angeklagte sei in der Abenddämmerung mit Handschuhen in den Keller der Pensionistin gegangen. Mit einem selbst mitgebrachten Messer habe er wortlos auf die Frau eingestochen. Die Frau fiel daraufhin in eine Plastikwanne. „Dort hat er weiter auf sie eingestochen. Immer wieder. Die Stiche hat er mit großer Wucht durchgeführt“, so Strnad. „Ich habe mir gleich gedacht, das ist eine unfassbar traurige Geschichte, die der Frau da widerfahren ist.“