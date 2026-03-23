Großeinsatz: Feuer fordert Todesopfer, 2 Feuerwehrmänner verletzt

Ein Brand in einem Wohngebäude in Mogersdorf im Bezirk Jennersdorf hat am Montagvormittag ein Todesopfer gefordert. Die Einsatzkräfte fanden den reglosen Bewohner während der Löscharbeiten im Haus. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Der Brand dürfte gegen 9.00 Uhr ausgebrochen sein. Kurz vor Mittag waren die Löscharbeiten noch im Gange. Insgesamt standen zehn Feuerwehren im Einsatz.

Zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und vor Ort vom Roten Kreuz versorgt.