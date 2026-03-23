Burgenland

Großeinsatz: Feuer fordert Todesopfer, 2 Feuerwehrmänner verletzt

Ein Brand in Mogersdorf hat am Montag einen Toten gefordert. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt.
23.03.2026, 12:12

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Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit unscharfer Frontansicht steht in einer Garage, zwei Personen sitzen vorne.

Ein Brand in einem Wohngebäude in Mogersdorf im Bezirk Jennersdorf hat am Montagvormittag ein Todesopfer gefordert. Die Einsatzkräfte fanden den reglosen Bewohner während der Löscharbeiten im Haus. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

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Der Brand dürfte gegen 9.00 Uhr ausgebrochen sein. Kurz vor Mittag waren die Löscharbeiten noch im Gange. Insgesamt standen zehn Feuerwehren im Einsatz.

Zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und vor Ort vom Roten Kreuz versorgt.

Jennersdorf Burgenland
kurier.at, Agenturen, PEKO  | 

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