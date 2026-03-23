Flammen mitten im Ort: Feuerwehreinsatz in Goberling

Mitten im Ort ist es in Goberling zu einem Flurbrand gekommen. Laut Feuerwehr Goberling bemerkten Anrainer plötzlich Rauch und Flammen auf einer Wiese hinter einem Haus im Bereich der sogenannten Grundäcker.

Nach dem Notruf erreichten die ersten Feuerwehrmitglieder innerhalb weniger Minuten das Feuerwehrhaus. Der Einsatz konnte rasch abgearbeitet werden: Bereits 18 Minuten nach dem Eintreffen war der Brand gelöscht, größere Schäden entstanden nicht. Die Einsatzbereitschaft wurde danach wiederhergestellt.