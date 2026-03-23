Flammen mitten im Ort: Feuerwehreinsatz in Goberling
Plötzlich Rauch und Flammen hinter dem Haus: In Goberling musste die Feuerwehr zu einem Flurbrand ausrücken.
Mitten im Ort ist es in Goberling zu einem Flurbrand gekommen. Laut Feuerwehr Goberling bemerkten Anrainer plötzlich Rauch und Flammen auf einer Wiese hinter einem Haus im Bereich der sogenannten Grundäcker.
Nach dem Notruf erreichten die ersten Feuerwehrmitglieder innerhalb weniger Minuten das Feuerwehrhaus. Der Einsatz konnte rasch abgearbeitet werden: Bereits 18 Minuten nach dem Eintreffen war der Brand gelöscht, größere Schäden entstanden nicht. Die Einsatzbereitschaft wurde danach wiederhergestellt.
Als Auslöser wird eine Unachtsamkeit mit heißer Ofenasche genannt. Demnach konnte ein Übergreifen der Flammen auf nahe stehende Gebäude oder Unterholz verhindert werden. Ohne rasches Eingreifen hätte sich der Brand weiter ausbreiten können.
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