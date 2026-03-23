Trockenheit

Flammen mitten im Ort: Feuerwehreinsatz in Goberling

Plötzlich Rauch und Flammen hinter dem Haus: In Goberling musste die Feuerwehr zu einem Flurbrand ausrücken.
23.03.2026, 10:10

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Mitten im Ort ist es in Goberling zu einem Flurbrand gekommen. Laut Feuerwehr Goberling bemerkten Anrainer plötzlich Rauch und Flammen auf einer Wiese hinter einem Haus im Bereich der sogenannten Grundäcker.

Nach dem Notruf erreichten die ersten Feuerwehrmitglieder innerhalb weniger Minuten das Feuerwehrhaus. Der Einsatz konnte rasch abgearbeitet werden: Bereits 18 Minuten nach dem Eintreffen war der Brand gelöscht, größere Schäden entstanden nicht. Die Einsatzbereitschaft wurde danach wiederhergestellt.

Rauch steigt von einer verbrannten Wiese auf, im Hintergrund stehen Bäume ohne Blätter.

Ein Flurbrand in Goberling ist rasch gelöscht worden. Auslöser war offenbar heiße Ofenasche.

Erneut brannte das Schilf am Neusiedler See

Als Auslöser wird eine Unachtsamkeit mit heißer Ofenasche genannt. Demnach konnte ein Übergreifen der Flammen auf nahe stehende Gebäude oder Unterholz verhindert werden. Ohne rasches Eingreifen hätte sich der Brand weiter ausbreiten können.

Oberwart
kurier.at, PEKO  | 

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