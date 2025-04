MKS: Weiter keine positiven Tests im Burgenland und in NÖ

Im Burgenland und in Niederösterreich sind bisher keine Fälle der Maul- und Klauenseuche (MKS) aufgetreten. Es gebe nach wie vor keine Meldungen über positive Testergebnisse, hieß es am Mittwoch vom Büro der zuständigen Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) in Niederösterreich und vom Landeskrisenstab im Burgenland.