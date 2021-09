Menschlichkeit ist Pascal Violos Mission

Nach der Rückkehr ins Burgenland ist für Violo klar, dass das Projekt fortgeführt wird. Im November werden die Pläne für den nächsten Einsatz der „Karawane“ geschmiedet. Dieses Mal soll Geflüchteten in Bosnien geholfen werden, die in Zeltcamps in bitterer Kälte ausharren.

Bittere Armut und Kälte in Bosnien

Für die Reise nach Bosnien wird der Lkw mit zehn Tonnen gespendeter Winterkleidung, Schuhen und Schlafsäcken beladen. Mit den Spendengeldern wird auch der einheimischen Bevölkerung geholfen, die ebenfalls in Armut lebt. „Dort bekommt ein Pensionist 80 Euro im Monat. Viele alte Bosnier sitzen im Winter in eiskalten Häusern weil sie sich kein Holz leisten können. Deshalb haben wir auch ein paar Lkw-Fuhren Brennholz gekauft“, erzählt Violo von den Erfahrungen in Bosnien.