Mehr Unterstützung für Gedenkstättenbesuche

Besuche von Schulklassen in der ehemaligen Synagoge Kobersdorf werden künftig durch den Mobilitätszuschuss des OeAD (Österreichische Agentur für Bildung und Internationalisierung) gefördert. Grundlage ist eine Sonderrichtlinie des Bildungsministeriums, die mit 20. April in Kraft getreten ist. Neben der ehemaligen Synagoge Kobersdorf wurde auch der Kreuzstadl Rechnitz aufgenommen.

Wichtiges Signal

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bezeichnete die Erweiterung als wichtiges Signal für die Bildungsarbeit im Burgenland. Erinnerungskultur sei ein zentraler Bestandteil demokratischer Verantwortung. Ziel müsse es sein, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, sich mit der Geschichte des Landes auseinanderzusetzen.