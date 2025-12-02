Mattersburger Bahn: Erste Bauphase fertig, nächste Sperre ab Februar

Die ÖBB haben die erste Bauphase zur Elektrifizierung und Modernisierung der Mattersburger Bahn abgeschlossen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sind die Rammarbeiten für die Fundamente der Oberleitungsmasten beendet.

Vorübergehend verkehren die Züge nun wieder regulär. Im kommenden Jahr steht jedoch die nächste große Sperre von 9. Februar bis 12. Dezember 2026 bevor. Betroffen ist die gesamte Strecke von Wiener Neustadt bis Sopron.

Bis 2027 soll die Mattersburger Bahn vollständig elektrifiziert werden. Darüber hinaus werden Bahnhöfe und Haltestellen modernisiert und barrierefrei ausgebaut, die Gleise erneuert und die Infrastruktur an heutige Standards angepasst. Insgesamt fließen rund 143 Millionen Euro in das Projekt.