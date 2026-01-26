Warum die Mattersburger Bahn ab Februar stillsteht

Die Mattersburger Bahn steht vor ihrer größten Modernisierung seit Jahrzehnten. Anfang Februar starten die Hauptarbeiten zur Elektrifizierung und umfassenden Sanierung der Strecke zwischen Wiener Neustadt und Loipersbach-Schattendorf. Insgesamt investieren die ÖBB rund 143 Millionen Euro in die klimafreundliche Zukunft der Regionalbahn. Bis Ende 2027 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Schienenersatzverkehr bis 12. Dezember 2026 Für Pendlerinnen und Pendler bedeutet das zunächst Geduld: Von 9. Februar bis 12. Dezember 2026 ist die Strecke gesperrt. Zwischen Wiener Neustadt und Loipersbach-Schattendorf wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, für Reisende nach Sopron und Deutschkreutz mit Umstieg in Baumgarten. Die ÖBB bitten, zusätzliche Reisezeit einzuplanen. Fahrräder können in den Ersatzbussen nicht transportiert werden, mobilitätseingeschränkte Personen sollen sich vorab beim Kundenservice melden.

„Mit dieser Investition schaffen wir eine attraktive Alternative zum Individualverkehr und erhöhen gleichzeitig die Sicherheit entlang der Strecke“, heißt es von den ÖBB. In den kommenden Monaten werden Bahnhöfe und Haltestellen modernisiert, barrierefrei ausgebaut und mit Park-&-Ride- sowie Bike-&-Ride-Anlagen ausgestattet. Zusätzlich werden Gleise erneuert und Bahnkreuzungen durch Unterführungen ersetzt.

Die Maßnahmen reichen von der Elektrifizierung der gesamten Strecke und neuen Oberleitungen über moderne Bahnsteige in Katzelsdorf, Neudörfl, Bad Sauerbrunn, Mattersburg Nord, Marz-Rohrbach und Loipersbach-Schattendorf bis hin zur Errichtung neuer Technikgebäude und Stellwerke.