Mattersburg gräbt tief und baut neu: "Wollen nicht zu schnell wachsen"

Somit gibt es einen weiteren Beleg, dass Menschen schon in der Jungsteinzeit dort siedelten, wo heute die Stadt Mattersburg steht. "Hier hat man sich also schon immer gern aufgehalten", bringt Bürgermeisterin Claudia Schlager (SPÖ) im Gespräch mit dem KURIER den historischen Fund in die Gegenwart.