Oberwarter „Maggie’s Centre“ steht vor Vertragsunterzeichnung

Die Vorbereitungen für das erste „Maggie’s Centre“ Österreichs treten in die entscheidende Phase. Bei einem Austausch mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) Ende letzter Woche standen für Ex-Gesundheitsministerin und Medizinerin Andrea Kdolsky die nächsten Schritte für das Krebshilfezentrum bei der Klinik Oberwart im Mittelpunkt.

Die Vertragsunterzeichnung steht nach Angaben der Beteiligten unmittelbar bevor.