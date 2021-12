Macht und Ohnmacht sind in Burgenlands Politik klar verteilt

Alle gegen Hans Peter Doskozil: Das war auch 2021 das Muster auf dem politischen Spielfeld. Dass die Opposition aus ÖVP, FPÖ und Grünen dennoch nicht genug Spielwitz und Durchschlagskraft aufbrachte, um den SPÖ-Landeshauptmann ernsthaft in Verlegenheit zu bringen, hat die oppositionelle Ohnmacht drastisch vor Augen geführt.

Als gelernter Polizist hat Doskozil das hierarchische Prinzip verinnerlicht, dank seines Wahltriumphs kann er seit bald zwei Jahren mit seinem Machtmonopol auch weidlich wuchern. Mit anderen Worten: „Der Chef“ schafft an, auch seinen vier roten Regierungskollegen in der ersten SPÖ-Alleinregierung in der 100-jährigen Geschichte des Burgenlandes. Ob das Weitertreiben seiner „linken Agenda“ – Mindestlohn, Anstellung pflegender Angehöriger und von Pflegeeltern, Bau von Sozialwohnungen – oder der geglückte Coup mit der Impflotterie: Doskozil hält die eigenen Leute stetig auf Trab und lässt die Opposition nicht und nicht Tritt fassen. Dass er aber nicht nur im kleinen Burgenland eine große Nummer ist, sondern auch in der Bundespolitik zumindest immer wieder für große Aufregung sorgt, ist für viele Burgenländer das Tüpfelchen, um „den Dosko“ als Macher zu sehen (siehe auch Bericht unten).