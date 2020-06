Lkw-Fahrer in Nickelsdorf mit 2 Promille gestoppt

Ein schwer alkoholisierter Lkw-Fahrer wurde am Mittwoch in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) von der Polizei gestoppt. Gegen 11 Uhr hielten die Beamten den 57-jährigen ungarischen Staatsbürger auf der A4 in Fahrtrichtung Ungarn an.

Bei der Verkehrskontrolle wurde eine Alkoholisierung von 2 Promille festgestellt. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.