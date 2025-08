Lenker ohne Führerschein, Pkw ohne Zulassung: 25-Jähriger baut Unfall

Am Sonntag gegen 16:30 Uhr kam es auf der L108 im Gemeindegebiet von Eisenhüttl (Bezirk Güssing) zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verstößen.

Ein 25-jähriger Burgenländer war mit seiner 23-jährigen Beifahrerin auf der regennassen Fahrbahn in Richtung Eisenhüttl unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Pkw ins Schleudern, rutschte in das Straßenbankett und kam schließlich auf einer Böschung im Straßengraben zum Stillstand.