Leidenschaft ohne Ladenschluss: Mit 76 Jahren hinter der Budel

Das "Untertrum" in Riedlingsdorf kennt er schon sein Leben lang. Kein Wunder, schließlich wurde Hans Kaipel im Jahr 1949 dort auch geboren. Und zwar genau in jenem Haus, in dem der heute 76-Jährige immer noch Montag bis Freitag, von 6 Uhr früh bis 12 Uhr Mittag, hinter der Verkaufsbudel steht.

Der "Kaipel-Stega" , so lautet der Hausname, unter dem ihn alle im Ort kennen, der ist ein Unikat . Und ein vom Aussterben bedrohter Menschenschlag, wenn man das so sagen darf. Darf man – meint Herr Kaipel.

Der Greißler aus Überzeugung hat das Geschäft in dritter Generation übernommen. "Aufgebaut hat es mein Großvater, der war noch ein richtiges Familienoberhaupt. Ich habe das Geschäft dann im Alter von 41 Jahren von meinem Vater übernommen. Allerdings ist mein Vater auch noch viele Jahre nach seiner Pensionierung bei mir im Geschäft gestanden, so wie ich heute", erzählt Hans Kaipel.

© Vanessa Halla Kein Mann der großen Worte, aber definitiv ein Mann wertvoller Taten: Hans Kaipel steht auch in der Pension im Geschäft.

Warum der Kaipel-Stega, angesichts der Tatsache, dass er schon lange im wohlverdienten Ruhestand Fliegenfischen oder Mandalas malen könnte, trotzdem immer noch arbeitet? "Weil ich zu Hause eh nur von der Kunst leben würde. Meine Frau findet immer Arbeit für mich. Kunst net des mochn, oder kunst net no jenes erledigen?“, erklärt Hans Kaipel schmunzelnd. Arbeitsbeginn ist um 5 Uhr früh Der Arbeitstag vom Kaipel-Stega, der beginnt um 4.30 Uhr, "da läutet mein Wecker. Um kurz nach 5 Uhr Früh stehe ich schon im Geschäft und um 6 sperre ich auf. Im Winter muss ich schon auch mal ordentlich Eis kratzen, bis ich bei der Tür reinfinde", lacht der 76-Jährige und erzählt weiter: "Das Hauptgeschäft ist von 6 bis 9 Uhr, dann wirds ruhiger und kurz vor Mittag kommt dann noch ein Schwung an Kunden, die noch gach Zutaten fürs Mittagessen brauchen."

Wissen Umdenken

Kleine Greißlereien sind aus vielen Ortschaften im Burgenland verschwunden. In den letzten Jahren aber gab es vielerorts ein Umdenken und die Wichtigkeit eines Nahversorgers im Ort gewinnt wieder mehr an Bedeutung. Längstes Dorf

Die Marktgemeinde Riedlingsdorf mit knapp 1.700 Einwohnern hat noch zwei Nahversorger. Je einen am Ortsanfang und Ortsende – was im längsten Straßendorf des Burgenlandes relativ praktisch ist. Nahversorgung

Rund 200 Nahversorger gibt es laut der Wirtschaftskammer Burgenland aktuell im Land – Tendenz klar steigend.

Mit 14 beginnt Hans Kaipel "der Dritte" seine Ausbildung zum Verkäufer. Über 60 Jahre später arbeitet er immer noch gerne in diesem Beruf. "Ich mag den Umgang mit den Leuten und hier in Riedlingsdorf, da kennt man sich natürlich – teilweise schon eine Ewigkeit lang. Früher ist man oft nach Ladenschluss noch zusammengesessen, das war schön. Mittlerweile sind aber viele Stammkunden weggestorben." Alle Preise sind im Kopf Was Hans Kaipel nicht so gerne mag? "Waren einschlichten! Ich steh lieber an der Kassa und unterhalte mich mit der Kundschaft." Selbstverständlich weiß der Pensionist ohne Ruhestand die Preise seiner Waren aber alle auswendig.

© Bild links: Vanessa Halla, Bild rechts: Vanessa Halla Was Hans Kaipl nicht mag und was er stattdessen lieber tun würde Waren einschlichten tut er gar nicht gern, der Kaipel-Stega. Mit der Kundschaft tratschen dafür umso lieber.

Ein Geschäft, vier Generationen und "Hans Kaipel" am Türgriff. Der kleine Nahversorger direkt an der Riedlingsdorfer Hauptstraße ist eine Geschichte voller Geschichten. "Wann genau mein Großvater das Geschäft eröffnet hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber er hat es aufgebaut. Es war damals schon der einzige Gemischtwarenhandel im Untertrum von Riedlingsdorf. Mein Vater und auch ich haben den Beruf des Verkäufers aber in anderen Unternehmen erlernt, nicht beim Großvater. Dass ich aber auch einmal Verkäufer werde, das stand für mich schon von klein auf fest. Als Bub habe ich immer gesagt, wenn ich groß bin, will ich einmal ein Strobl werden, kein Polizist oder Bauer. Strobl hieß das Geschäft, in dem mein Vater damals gearbeitet hat", erzählt Kaipel.

© Vanessa Halla Ans Aufhören denkt Hans Kaipel noch lange nicht.