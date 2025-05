Langes Wochenende? Volles Programm im Burgenland!

Am 31. Mai um 14 Uhr wird im Erwin Moser Museum in Gols die Ausstellung „Unter der Erde und auf dem Dach“ eröffnet. Gezeigt werden über 60 Originalillustrationen rund um Erd- und Baumhöhlen – darunter Motive wie Wenzel der Bär oder der Schatz der Elster. Ebenfalls vorgestellt wird das neue Buch „Jurek findet sein Glück“ mit Illustrationen aus dem Nachlass von Erwin Moser und Texten von Heinz Janisch. Ausstellung bis März 2026 geöffnet, erwinmoser.at

In Breitenbrunn wird am Wochenende die Kirsche gefeiert.

Musikliebhaber, Sammler und Vinyl-Enthusiasten aufgepasst: Am 28. und 29. Mai verwandelt sich das traditionsreiche Festivalgelände Wiesen erneut in ein Eldorado für analoge Klangkultur. Das Vinyl Festival Wiesen läutet die Festivalsaison 2025 ein, heuer wird das Jubiläum 49 Jahre Wiesen-Festivals gefeiert. Alle Infos : wiesen.at

Im Rahmen des „KLANGfrühlings“ Schlaining lädt das Duo Christa und Gerald Schönfeldinger am 29. Mai um 5 Uhr zu einem besonderen Sonnenaufgangskonzert in den Engelsaal der Burg. Zu hören ist die seltene Glasharmonika – ein Instrument, dessen sphärische Klänge besonders zur Blauen Stunde wirken. Im Anschluss: Frühstück und optionales Klangseminar. Konzertdauer: ca. 1 Stunde. Infos: klangfestivalschlaining.at, 03355/ 2306-2211

Erdbeerfest in Wiesen mit Krönung der österreichischen Erdbeerkönigin in Wiesen. Das Rahmenprogramm beginnt um 8.30 Uhr, als Stargast hat sich Friedl Würcher von den „Nockis“ angesagt. Infos unter wiesen.gv.at

Zum Auftakt in das Rotweinjahr 2025 laden die Lutzmannsburger Winzer am 30. und 31. Mai zur „WeinblütenWanderung“ ein. Auf dem barrierefreien 2,3-km-Rundweg am Hochplateau erwarten Besuchern erlesene Weine, regionale Schmankerl und familienfreundliches Rahmenprogramm. Mit dabei: Blaufränkisch vom Rotweingut Prickler, Weingut Schlögl, Winelife und weiteren Betrieben. Infos: rotweinerlebnis.at, mittelburgenland-rosalia.at

Das Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf lädt am Samstag, 31. Mai, ab 13 Uhr zum 3. Museumstag für Kinder ein. Unter dem Motto „…wie es einmal war“ erleben Kinder ab 4 Jahren einen abwechslungsreichen Nachmittag mit Spielen von früher, kindgerechtem Programm und spannenden Einblicken in vergangene Zeiten. Infos: freilichtmuseum-gerersdorf.at

Zum großen burgenländischen Volks- und Brauchtumsfest lädt der Hianzntog am Sonntag ins Haus der Volkskultur Oberschützen. Nach dem Einmarsch der Blasmusik Oberschützen-Bad Tatzmannsdorf sorgt die junge Band „moritz&co“ mit schwungvoller Musik – heuer auch mit Johann-Strauß-Stücken – für Stimmung. Der Auftritt der Tamburizza Schachendorf, Volkstanz, Kinderprogramm, Handwerk und regionale Kulinarik machen das Fest zu einem Höhepunkt der Volkskultursaison.

1. Juni (ab 12 Uhr), Haus der Volkskultur, freie Spende, hianzenverein.at

Rund um Pfingsten öffnen zahlreiche burgenländische Mühlen ihre Türen für interessierte Besucher. Beim „3-Mühlenfest“ am 31. Mai können die Ölmühle Fartek, die Landhofmühle und die Jost-Mühle in Minihof-Liebau erkundet werden. Die Schedl-Mühle in Lockenhaus lädt am 6. Juni (8 bis 17 Uhr) und 7. Juni (9 bis 12 Uhr) zu Führungen durch die moderne und historische Mühlentechnik.

31. Mai & 6. & 7. Juni, Infos: schedl-muehle.at