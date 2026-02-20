"Pedo-Hunters": Zwei junge Männer in Eisenstadt verurteilt

Zwei junge Männer sind am Freitag am Landesgericht Eisenstadt wegen Hass-Kriminalität zu 15 Monaten teilbedingter bzw. sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Sie sollen im Juli 2024 einen anderen jungen Mann mit einem Fake-Account zum alten Bahnhof in Parndorf gelockt und ihn dort zusammengeschlagen haben. Die Urteile gegen die beiden Angeklagten, die der sogenannten Pedo-Hunter-Szene angehören dürften, sind rechtskräftig.

Bei den „Pedo-Huntern“ handelt es sich um eine internationale Szene, die unter dem Deckmantel einer Jagd auf vermeintliche Pädokriminelle Gewaltfantasien auslebt und es dabei auch oft auf Homosexuelle abgesehen hat. Als Mädchen ausgegeben Die beiden Angeklagten, denen schwere Körperverletzung und Nötigung vorgeworfen wurde, dürften dem Opfer fälschlicherweise Pädophilie unterstellt haben. Sie gaben sich auf Social Media als Mädchen aus und vereinbarten ein Treffen mit dem jungen Mann. Als dieser dort erschien, zerrten sie ihn aus dem Auto und verprügelten ihn.

Es handle sich um einen „Vorfall einer beispiellosen, aus dem Ruder geratenen, völlig rechtswidrigen Selbstjustiz“, betonte die Staatsanwältin. Die vermeintlichen Vorwürfe gegen das Opfer gingen ins Leere. „Aus den Chats mit dem fiktiven Mädchen ergab sich überhaupt kein Hinweis auf Pädophilie“, stellte die Richterin bei der Urteilsverkündung klar.

Zweiter Vorfall wenige Tage zuvor Dasselbe gelte auch für einen ähnlichen Vorfall wenige Tage zuvor, an dem allerdings nur der Erstangeklagte beteiligt war. Dieser zeigte sich vor Gericht teilweise geständig und erhielt mit 15 Monaten Haft, davon zehn bedingt, die deutlich höhere Strafe, was die Richterin damit begründete, dass er die „Triebfeder“ war. „Er hat sich als Mädchen ausgegeben in beiden Fällen, aktiv den Kontakt zu den beiden Opfern hergestellt, er hat Ort und Zeit der Treffen bestimmt und die weiteren Täter eingeladen.“