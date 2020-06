Land hilft Kunst gegen Corona

Die breitenwirksame Kultur – ob Musical auf der Mörbischer Seebühne oder Sprechtheater auf Schloss Kobersdorf – hat Corona heuer schon kaltgestellt. Angezählt sind freilich auch viele vereinzelte Kunst- und Kulturschaffende, deren Werke mehr in die Tiefe als in die Breite gehen und die meist mit kleinerem Publikum vorliebnehmen müssen.

LH Hans Peter Doskozil, für Finanzen und Kultur zuständig, hat deshalb am Dienstag ein „Sicherheitsnetz für Künstler und Kulturvereine“ vorgestellt. Kulturgutscheine sollen den Absatz künstlerischer Werke ankurbeln und Arbeitsstipendien sollen Künstler bei der Umsetzung ihrer Projekte unterstützen. Für die Gutscheine stellt das Land 200.000 Euro bereit; für die Stipendien in Summe 75.000 Euro, 25.000 Euro steuert die mehrheitlich im Eigentum des Landes stehende Energie Burgenland bei, so Vorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits.

„Alles, was der bildenden Kunst hilft, ist den Versuch wert“, sagt Maler Sepp Laubner zum KURIER. Er selbst braucht die Hilfe wohl nicht.