Kürbiskernöl-Prämierung: 17 südburgenländische Betriebe geehrt
- 17 südburgenländische Betriebe bei der Kürbiskernöl-Prämierung 2026 ausgezeichnet
- Alle erhielten die Plakette „Prämierter Steirischer Kernölbetrieb 2026“
- Rund 1.800 Hektar Ölkürbisse werden im Burgenland angebaut
Bei der Kürbiskernöl-Prämierung 2026 erzielten burgenländische Produzenten erneut ausgezeichnete Ergebnisse. Insgesamt 17 Betriebe aus dem Südburgenland reichten ihre Produkte ein – und alle 17 wurden prämiert.
Am Donnerstag erhielten sämtliche Kürbisbäuerinnen und –bauern die runde Plakette „Prämierter Steirischer Kernölbetrieb 2026“. Diese darf zusätzlich zur Herkunfts- und Qualitätsmarke „Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.“ (geschützte geographische Angabe) auf den Flaschen geführt werden.
Im Burgenland werden auf rund 1.800 Hektar Ölkürbisse angebaut. „Mit dieser Auszeichnung wird das Qualitätsbewusstsein der regionalen Kürbiskernölvermarkter weiter gestärkt und gleichzeitig soll diese Auszeichnung den Konsumentinnen und Konsumenten als Qualitätsmerkmal beim Kauf helfen“, betont LK-Präsident Nikolaus Berlakovich und gratuliert den prämierten Betrieben.
Eine besondere Ehrung erhielt die Familie Jeindl aus Rohrbrunn im Bezirk Jennersdorf: Ihr Kürbiskernöl wurde 2026 bereits zum 20. Mal mit der Auszeichnung „Prämierter Steirischer Kernölbetrieb“ gewürdigt. Die Familie Claus Schaffer aus Kirchfidisch im Bezirk Oberwart wurde heuer zum 15. Mal ausgezeichnet. „Ein beeindruckendes Zeichen für konstante Spitzenqualität“, hebt Berlakovich hervor.
Das geschützte Herkunftsgebiet für „Steirisches Kürbiskernöl“ umfasst nicht nur die Steiermark, sondern auch die Bezirke Jennersdorf, Güssing und Oberwart. Dort wachsen die Kürbiskerne, bevor sie in burgenländischen oder steirischen Ölmühlen verarbeitet werden. Ein strenges Kontrollsystem sichert die Echtheit und Qualität.
Ausgezeichnete Betriebe nach Bezirken
Bezirk Oberwart
Familie Schaffer, Hintere Dorfgasse 30, 7512 Kirchfidisch
Sonja u. Stefan Grosschedl, Steinriegel 54, 7511 Mischendorf
Familie Görz, Hyrtlgasse 43, 7471 Rechnitz
Familie Resetar, Schachendorf 56, 7472 Schachendorf
FF Farms KG, Schandorf 2, 7472 Schandorf
Seper Franz, Obere Hauptstraße 82, 7502 Unterwart
Bezirk Güssing
Doris Kollar-Lackner, Parkstrasse 35, 7543 Kukmirn
Die Ölmühle Siegfried Schnecker, Krottendorf 20, 7540 Güssing
Christoph Wukitsevits, Heugraben 123, 7551 Heugraben
Hanse-Agrar GmbH, Deutsch Ehrensdorf 49, 7552 Deutsch Ehrensdorf
Bezirk Jennersdorf
Familie Jeindl, Langer Berg 42, 7572 Rohrbrunn
Rudolf Gaal, Sportplatzgasse 1, 7562 Eltendorf
Kürbiskernöl Taucher, Siedlungsstraße 25, 7562 Eltendorf
Thamhesl’s Hofladen, Angelika & Martin Spirk, Bachstraße 4, 7563 Königsdorf
Familie Karner, Wallendorf 5, 8382 Mogersdorf
Hofladen Meitz, Hauptstraße 20, 8383 Welten
Familie Paul, Bachzeile 15, 8383 Doiber
