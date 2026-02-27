Kürbiskernöl-Prämierung: 17 südburgenländische Betriebe geehrt

Bei der Kürbiskernöl-Prämierung 2026 erzielten burgenländische Produzenten erneut ausgezeichnete Ergebnisse. Insgesamt 17 Betriebe aus dem Südburgenland reichten ihre Produkte ein – und alle 17 wurden prämiert. Am Donnerstag erhielten sämtliche Kürbisbäuerinnen und –bauern die runde Plakette „Prämierter Steirischer Kernölbetrieb 2026“. Diese darf zusätzlich zur Herkunfts- und Qualitätsmarke „Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.“ (geschützte geographische Angabe) auf den Flaschen geführt werden.

Im Burgenland werden auf rund 1.800 Hektar Ölkürbisse angebaut. „Mit dieser Auszeichnung wird das Qualitätsbewusstsein der regionalen Kürbiskernölvermarkter weiter gestärkt und gleichzeitig soll diese Auszeichnung den Konsumentinnen und Konsumenten als Qualitätsmerkmal beim Kauf helfen“, betont LK-Präsident Nikolaus Berlakovich und gratuliert den prämierten Betrieben. Eine besondere Ehrung erhielt die Familie Jeindl aus Rohrbrunn im Bezirk Jennersdorf: Ihr Kürbiskernöl wurde 2026 bereits zum 20. Mal mit der Auszeichnung „Prämierter Steirischer Kernölbetrieb“ gewürdigt. Die Familie Claus Schaffer aus Kirchfidisch im Bezirk Oberwart wurde heuer zum 15. Mal ausgezeichnet. „Ein beeindruckendes Zeichen für konstante Spitzenqualität“, hebt Berlakovich hervor.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Familie Angelika und Martin Spirk