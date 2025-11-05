Krypto-Falle schnappte zu: Polizei warnt vor WhatsApp-Betrügern

Im Bezirk Güssing wurde ein 67-jähriger Mann Opfer eines Krypto-Betrugs . Er war über eine Werbeeinschaltung eines Online-Investmentangebots auf WhatsApp kontaktiert worden.

Der unbekannte Täter gab sich als Berater einer Investmentfirma aus und überzeugte den Mann, eine Remotesoftware auf seinem Handy zu installieren. Kurz darauf wurden mehrere Transaktionen durchgeführt – der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Frau wurde auf WhatsApp kontaktiert

Ein ähnlicher Fall ereignete sich im Bezirk Mattersburg. Eine 51-jährige Frau wurde ebenfalls via WhatsApp kontaktiert und zu einer vermeintlich lukrativen Geldanlage überredet. Über das investierte Geld sowie den angeblichen Gewinn kann sie bis heute nicht verfügen.