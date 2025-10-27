Falsche Anrufe, echte Verluste: Neue Betrugsserie im Burgenland

Im Burgenland kam es erneut zu mehreren Betrugsfällen , bei denen Opfer hohe Geldbeträge verloren haben. In zwei Fällen gaben sich Unbekannte als Bankangestellte aus, in einem weiteren Fall wurde ein Transportunternehmen durch missbräuchlich verwendete Tankkarten geschädigt.

Ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart erhielt am 23. Oktober einen Anruf eines angeblichen IT-Mitarbeiters seiner Bank. Dieser sprach von einem Sicherheitsproblem und ließ sich Zugangsdaten zum Online-Banking nennen. Kurz darauf wurden neun Überweisungen durchgeführt – der Schaden beträgt laut Polizei einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Einen Tag später wurde eine 40-jährige Frau aus dem Bezirk Oberwart auf ähnliche Weise getäuscht. Nach einer angeblichen Fehl-Transaktion erhielt sie einen Anruf eines vermeintlichen Bankangestellten.